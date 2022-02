Brentford-Newcastle, tutti in piedi per Eriksen: il danese torna in campo dopo 259 giorni [VIDEO]

SportFair

Emozioni forti in Premier League, scene da brividi durante la partita di campionato del Brentford. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 0-2 a favore del Newcastle e la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Dasilva dopo appena 11 minuti. Gli ospiti sono andati in gol con Joelinton e Willock.

La partita è salita alla ribalta per un altro motivo, il ritorno in campo di Christian Eriksen dopo 259 giorni dal malore accusato in occasione della partita della Danimarca contro la Finlandia, valida per la gara della fase a gironi degli Europei. Tutto lo stadio si è alzato in piedi per omaggiare Eriksen, oggi è iniziata la sua seconda vita calcistica.