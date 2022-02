Brividi durante Brentford-Crystal Palace: la standing ovation per Eriksen [VIDEO]

SportFair

La partita di Premier League tra Brentford e Crystal Palace non è stata per nulla banale. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 0-0, si tratta di un punto utile per muovere la classifica di entrambe. La posizione in graduatoria non è ancora tranquilla, i punti di distacco dalla zona rossa sono rispettivamente sette e nove.

La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: l’omaggio a Christian Eriksen. L’ex Inter si è presentato ai nuovi tifosi, l’ingresso è stato veramente da brividi. Il danese è pronto a tornare in campo dopo il malore accusato durante la partita di Euro 2021 della Danimarca contro la Finlandia, il calciatore ha rischiato di morire per un arresto cardiaco. Dopo visite approfondite e l’operazione, è arrivata anche l’idoneità per tornare in campo. Il Brentford ha deciso di ingaggiare Eriksen, il centrocampista è pronto a ripagare la fiducia.