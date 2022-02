Lascia il calcio per salvare sua madre, malata di leucemia: l’attaccante Borja Navarro dona il midollo [FOTO e VIDEO]

SportFair

Un calciatore viene spesso giudicato per le sue capacità in campo, ma non sempre viene considerato per il suo aspetto umano. Anche i giocatori hanno una vita privata e spesso si scontrano con problemi anche seri. E’ il caso di Borja Navarro, ex calciatore del Caudal. La sua storia personale non è passata inosservata e, in poco tempo, ha fatto il giro del web. Lo scorso settembre è arrivata una notizia che ha sconvolto la sua vita: la madre è stata colpita da leucemia. La notizia gli è stata comunicata dalla moglie: “ho iniziato a piangere ed ero completamente scioccato. Non dimenticherò mai quella scena. Mi ha detto che a mia madre era stata diagnosticata la leucemia”, racconta il calciatore a Marca.

🥺 Ha sido un día emocionante. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/fmTaEqHO59 — Caudal Deportivo (@caudaldemieres) February 19, 2022

Chi è Borja Navarro

Borja Navarro è un ex calciatore spagnolo, classe 1990 che ha deciso di appendere la scarpe al chiodo a causa di alcuni problemi personali. Era una prima punta forte fisicamente, autore di qualche gol nel corso degli ultimi anni. La sua carriera è iniziata dallo Sporting B, poi tante esperienze sempre in Spagna: Lemona, CD Guijuelo, Albacete, SD Compostela. Poi l’avventura in Thailandia con la maglia Chiangmai FC, l’ultima stagione è stata con la casacca del Caudal. Poi il problema della madre che ha obbligato il calciatore a prendere la decisione di lasciare il calcio. “All’inizio ho cercato di essere calmo perché è vero che tu sai cos’è la leucemia, ma non sai molto bene cosa c’è dietro. Ho parlato con i miei genitori e, anche se non lo ero, ho cercato di trasmettere loro che ero calmo per non preoccuparli”.

“Lo stesso giorno l’hanno portata in ospedale e il giorno dopo ha iniziato la chemio. L’inizio di quel processo è stato molto difficile”. Lo stesso calciatore ha donato il midollo osseo alla madre: “la prima cosa che si fa in questi casi, quando è già noto che è necessario un trapianto dopo diversi cicli di chemio, è cercare un donatore il più compatibile possibile. Mia madre ne aveva uno in Italia, ma alla fine non è riuscita a portarlo a termine a causa di alcuni problemi sorti. Ed è per questo che mi sono offerto, perché sono il figlio più piccolo e quello più vicino”.

Poi la decisione di lasciare il calcio: “è vero che la decisione, che è stata molto complicata dopo tanti anni, non la attribuisco solo al caso di mia madre. Ma è anche vero che se questa non fosse successo non mi sarei ancora ritirato. Quest’anno non mi sentivo fisicamente come volevo, probabilmente a causa di questo problema. Il calcio dovrebbe aiutarti a staccare e stare bene e per me era un peso in più”.