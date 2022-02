Bolivia-Cile inizia in ritardo: le ultime sulle qualificazioni Mondiali

SportFair

Continua il programma per le qualificazioni al Mondiale in Qatar in Sud America, una partita molto interessante è quella tra Bolivia e Cile. Il rendimento delle due squadre non è stato entusiasmante, i punti in classifica sono rispettivamente 15 e 16.

Nel frattempo la partita inizierà con 30 minuti di ritardo. Il motivo? Il maltempo. Le piogge torrenziali si sono abbattute sul terreno di gioco nelle ultime ore e la decisione dell’arbitro è stata inevitabile.