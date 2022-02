Blanco, il retroscena è da… Brividi: il passato da calciatore alla Feralpisalò, adesso incanta a Sanremo al fianco di Mahmood

SportFair

Continua l’appuntamento con Sanremo, la nuova edizione è sempre più seguita dai telespettatori. Sono tanti i cantanti bravissimi e che hanno emozionato con canzoni che sono già diventate popolari. In particolar modo la rivelazione è Blanco, in coppia con Mahmood. La canzone ‘Brividi’ è stata già molto apprezzata dai telespettatori e si candida come una delle favorite alla vittoria. Blanco è ormai un cantante di fama mondiale, il suo nome è Riccardo Fabbriconi. E’ da sempre un appassionato di musica dei grandi cantautori italiani. Un anno fa “La canzone nostra”, in collaborazione con Mace e Salmo, registrò un grande successo, poi “Notti in bianco” e “Paraocchi”. Infine “Mi fai impazzire”, sei volte disco di platino.

Blanco, la storia da calciatore

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco è stato un ottimo calciatore. Giocava nel ruolo di difensore fino a due anni fa. Il classe 2003 di Calvagese, provincia di Brescia ha provato a mettersi in mostra nel mondo del calcio, poi ha appeso le scarpette al chiodo per inseguire il sogno della musica. Era un difensore centrale, bravo nella lettura delle situazioni di gioco e in fase di impostazione. E’ cresciuto nelle giovanili della Feralpisalò. Era chiamato ‘Fabbro’, poi si è trasferito nella Vighenzi Padenghe. Nel 2015 Blanco ha sfidato Giorgio Scalvini in Feralpisalò-Atalanta 0-6, calciatore che si è imposto con la maglia nerazzurra. Blanco fu anche capitano negli Allievi Regionali Élite della squadra di Padenghe sul Garda. Poi il passaggio alla musica.

Il suo ex allenatore, Vittorio Sandrini, al Corriere della Sera ha svelato: “ci disse che si era sempre trovato molto bene, ma che aveva scelto la musica. Sapevamo che cantava, alcune tracce si potevano trovare sul suo canale YouTube. Di ritorno dalle trasferte in pullman i ragazzi intonavano spesso ‘Notti in bianco’, non capivamo quanto ci credesse. Stava lasciando una strada che gli dava prospettive per un’altra che non portava con sé alcuna garanzia di successo. Pensavo fosse uno scherzo, invece sette mesi dopo mi sono ritrovato ad ascoltare un suo pezzo in radio mentre ero in macchina. Gli telefonai subito, colmo di emozione. La stessa provata martedì osservandolo in televisione. Una storia incredibile, penso che nemmeno lui potesse aspettarselo. Figuriamoci noi. Quello che fuori dal campo nascondeva, che in campo faceva intravedere, e che col microfono in mano sta mostrando a tutta Italia”.

“Che ‘Brividi’ vederti su quel palco… Forza Blanco!”, è il messaggio di sostegno della sua ex squadra, la Feralpisalò. E’ fidanzato con Giulia Lisioli.

