Ancora problemi agli addominali: Berrettini si ritira da Acapulco

Mentre il mondo intero parla del torneo di Acapulco per la reazione vergognosa di Alexander Zverev dopo la sconfitta al primo turno nel torneo di doppio, l’Italia è in apprensione per le condizioni di Matteo Berrettini.

Il tennista azzurro, che a Rio è stato eliminato ai quarti di finale da Alcaraz dopo una lunga interruzione per pioggia, non è riuscito a concludere la partita d’esordio nel torneo ATP 500 di Acapulco. Berrettini ha alzato bandiera bianca al secondo set del match contro Paul, sotto 5-1, dopo aver vinto invece il primo set 6-1 per problemi agli addominali, gli stessi che hanno costretto il romano a ritirarsi dalle ATP Finals dello scorso anno.

Primo turno amaro per l’Italia: dopo il ritiro di Berrettini, Sonego è stato sconfitto da Wolf: l’azzurro ha ceduto allo statunitense dopo quasi 3 ore di gioco col punteggio di 3-6, 7-6, 6-2.