Berrettini-Monteiro interrotta: fermata la partita del torneo in Brasile

Continua l’appuntamento con il torneo di Rio de Jainero, in Brasile. Si candida ad un ruolo da protagonista Matteo Berrettini, il tennista italiano è in campo contro il giocatore di casa Thiago Monteiro. La sfida è valida per gli ottavi di finale.

La partita è stata sospesa al terzo set sul punteggio di 6-4 6-7(6) 4-3 e con una palla break per l’azzurro. Il motivo? La gara è stata interrotta per pioggia. Nel tabellone figura anche un altro italiano, Fognini che ha avuto la meglio di Pablo Carreno-Busta con il risultato di 1-2 e ha raggiunto i quarti di finale.