Beckham, la confessione su Victoria: “magia le stesse cose da 25 anni”

David Bechkam è stato un calciatore di grandissima qualità, le esperienze più importanti sono state con Manchester United e Real Madrid, l’inglese si è messo in mostra anche in Italia con la casacca del Milan. E’ legato dal rapporto con la moglie Victoria, l’ex calciatore al River Cafe Table4podcast ha parlato del suo rapporto con il cibo.

“Sono uno ci tiene molto sia al cibo che al vino, quando mangio qualcosa che mi piace voglio che tutti la assaggino. Sfortunatamente sono sposato con una persona che mangia sempre le stesse identiche cose da 25 anni a questa parte. Da quando la conosco, Victoria mangia solo pesce grigliato e verdure al vapore, è davvero molto raro che cambi rispetto questo menu”.

Beckham svela altri dettagli: “l’unica volta in cui ha mangiato qualcosa che era sul mio piatto probabilmente risale all’epoca in cui era incinta di Harper. Per me è stata una cosa straordinaria. È una delle mie serate preferite. Non mi ricordo cosa abbia mangiato, ma so per certo che non l’ha più fatto da quel momento”.