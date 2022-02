Marelli: “Szczesny da giallo”, Marino: “fortunatamente non arbitra più”

SportFair

Botta e risposta dagli studi di DAZN, al termine della partita del campionato di Serie A tra Atalanta e Juventus. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Malinovskyi e Danilo. Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato gli episodi caldi come quello del fallo di Hateboer su Danilo, che ha portato al giallo dell’olandese: “decisione corretta. Ci sono elementi per il rosso come la gamba alta, i tacchetti esposti, la velocità. Ma Hateboer prende il pallone lontano dalla figura di De Sciglio e ha preso la gamba ‘scarica’, nel senso che non era a terra ma sollevata e il colpo è stato assorbito e nella dinamica generale il giallo sarebbe stato giusto”. Su Szczesny-Koopmeiners: “episodio molto complesso, bisogna vedere tutta l’azione. Al momento del contatto ci sono due giocatori della Juve vicini al portiere e il pallone si allarga. Manca il cartellino giallo al completamento dell’azione, per sanzionare il comportamento imprudente di Szczesny”.

Polemico Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta: “fortunatamente Marelli non arbitra più, quello di Szczesny è un fallo da rosso e il fallo di mano di De Ligt è calcio di rigore”.