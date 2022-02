Lazio, paura per Basic: aggredito e minacciato con una pistola, rubato un orologio di valore

SportFair

Momenti di grande paura per il calciatore della Lazio Toma Basic. L’impatto con la maglia biancoceleste non è stato entusiasmante per il croato che adesso ha fatto i conti con uno spiacevole episodio fuori dal campo di gioco. Il 25enne, intorno alle 3:30 di mercoledì, è stato aggredito da alcuni malviventi mentre passeggiava per i Parioli. Al calciatore è stata puntata una pistola e gli è stato sottratto un Rolex d’oro. Il calciatore è stato aggredito e rapinato e ha deciso di denunciare il fatto contro ignoti, sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

Toma Basic è un centrocampista centrale, soprattutto difensivo in grado di proteggere la propria porta. E’ dotato di una buona qualità che riesce a mettere in mostra con passaggi precisi. E’ cresciuto nelle giovanili dell’NK Zagabria, la prima vera esperienza è stata con il Rudes. Poi ha indossato le maglie di Hajduk Spalato e Bordeaux. Nel 2021 è stato acquistato dalla Lazio, ancora non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità.