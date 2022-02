Balotelli a Le Iene: “non ho guardato molto l’Europeo. Con me l’Italia avrebbe vinto più facilmente”

SportFair

Mario Balotelli è un assoluto protagonista in Turchia, l’attaccante sta trascinando l’Adana con gol e grandi prestazioni. SuperMario è rinato dopo le ultime stagioni deludenti ed è tornato nel giro della Nazionale. La squadra di Mancini sarà chiamata dalle fondamentali partite degli spareggi per il Mondiale in Qatar 2022 e Balotelli potrebbe rappresentare un’arma in più.

Il programma ‘Le Iene’ ha affrontato l’argomento. L’inviato prima è andato dal Ct Roberto Mancini proponendo proprio il nome di Balotelli e leggendo un contratto contenente alcuni comandamenti che il calciatore dovrà seguire per essere convocato. Le regole sono: fare almeno 10 gol, 8 assist e prendere al massimo un cartellino giallo.

Poi è stato il turno di Balotelli che ha commentato così: “hai seguito l’Italia quest’estate?”, domanda l’inviato. “Sinceramente? Poco, mi fa male guardarla. Se mi manca? Tanto. Se questa squadra ha vinto gli Europei senza di me è perché se l’è guadagnato al 200 per 100. Di sicuro se io fossi stato bene e avessi giocato questo Europeo magari avremmo vinto più facilmente”.