Azzurre deludenti: Ledecka si prende la discesa di Cran Montana, Goggia è la miglior italiana

Ester Ledecka si è assicurata la vittoria della prima discesa femminile di Coppa del mondo in programma sulle nevi elvetiche di Crans-Montana. Sul Mont Lachaux la ventiseienne ceca, dopo l’oro olimpico nel gigante parallelo di snowboard e la medaglia sfiorata a sempre Pechino sugli sci in combinata, ha impresso il terzo sigillo in carriera sul massimo circuito – a tre anni di distanza da quello ottenuto a Lake Louise – con il tempo di 1’30”17.

Una prova degna di una campionessa del suo calibro, necessario per battere la sempre ottima norvegese Ragnhild Mowinckel, già velocissima in prova, che si è dovuta arrendere per 21 centesimi. Terza piazza per l’austriaca Cornelia Huetter a 42 centesimi dalla vincitrice ma quasi perfetta nel tratto centrale. La padrona di casa Priska Nufer, scesa col pettorale 30, si è posizionata al quarto posto a otto decimi dalla Ledecka.

Sofia Goggia è stata la migliore delle azzurre di giornata, appena fuori dalla top ten al dodicesimo posto. La campionessa bergamasca ha messo in scena una discesa in controllo, proprio per difendere quel bottino di 69 punti (ora sono 65, a due gare dal termine), terminando a 1”47 dalla vittoria. Alle sue spalle Nadia Delago, 14esima, mentre Elena Curtoni è arrivata 16esima, Federica Brignone 17esima, a 1”82, e Nicol Delago 19esima. Più attardate Francesca Marsaglia 37esima, Karoline Pichler 38esima e le due debuttanti in Coppa del mondo Elena Dolmen e Monica Zanoner, rispettivamente 43esima e 45esima.

Prossimo appuntamento domenica 27 febbraio con la seconda discesa femminile, in diretta tv su Raisport ed Eurosport alle ore 10.00