Atalanta-Juventus, furia nerazzurra per una mancata espulsione di Szczesny [VIDEO]

Atalanta e Juventus sono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una sfida importantissima per le zone alte della classifica. Grande entusiasmo in casa bianconera per l’arrivo di Dusan Vlahovic, l’attaccante già decisivo nelle prime due partite.

La gara inizia subito con il botto, è proprio l’ex Fiorentina a sfiorare il gol con un tiro a giro. Passano pochi minuti e, con lo stesso tiro, Dybala sfiora il palo. L’Atalanta prova a reagire. Al 31′ un episodio che ha scatenato tante proteste dell’Atalanta: uscita fuori dall’area di Szczesny che con il petto impatta con Teun Koopmeiners. Il polacco prova a disinteressarsi, ma colpisce l’avversario. L’arbitro non prende alcun provvedimento, nemmeno l’ammonizione. Proteste anche dei bianconeri per un’entra pericolosa di Hateboer.