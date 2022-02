Atalanta-Juventus, Allegri: “l’obiettivo è il quarto posto, lo scudetto lo vince l’Inter”

SportFair

Pareggio importante per la Juventus nella partita della 25esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Allegri ha strappato un punto sul difficile campo dell’Atalanta. Nel primo tempo diverse occasioni dei bianconeri con Vlahovic e Dybala, nel secondo tempo la partita si è sbloccata con una punizione potentissima di Malinovskyi, nel finale il pareggio di testa di Danilo.

Al termine della partita l’allenatore Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN: “abbiamo avuto tante occasioni e sbagliato tanti gol. Nel primo tempo abbiamo rischiato solo tre minuti, mentre nella ripresa abbiamo fatto bene anche se Malinovskyi è stato bravo. Ci abbiamo creduto fino alla fine pareggiando con Danilo che ha fatto una grande partita”.

“Per lo scudetto eravamo fuori anche prima, sono troppi i punti da recuperare a tre squadre. Pensiamo al quarto posto cercando di migliorare le prestazioni. Dobbiamo essere più precisi negli ultimi metri per fare più gol quando è il momento di chiudere le gare. Con tutto il rispetto per Milan e Napoli, lo scudetto per me lo vince l’Inter perché è la squadra più forte. Anche di noi, abbiamo perso troppi punti all’andata e quindi ci troviamo indietro”.