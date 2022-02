Atalanta-Juventus 1-1, le pagelle di SportFair: Malinovskyi butta giù la porta, Danilo usa la testa nel finale

SportFair

Partita ricca di emozioni tra Atalanta e Juventus nel big match della 25esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri si affidato al tridente Vlahovic-Morata-Dybala, a centrocampo c’è McKennie per Zakaria, il tecnico Gasperini risponde con Muriel e Boga. L’inizio di partita è di marca ospite, la Juventus va vicina al gol in due occasioni, prima con il solito Vlahovic, poi con Dybala. Poi un episodio che ha portato tante reazioni: uscita spericolata di Szczesny su Koopmeiners, l’arbitro decide di non intervenire. Nel finale di tempo meglio l’Atalanta. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, la partita continua sul filo dell’equilibrio. Al 60′ entra Malinovskyi ed è la mossa vincente, l’ucraino butta giù la porta su punizione. La traversa nega il raddoppio a Hateboer. Finisce 1-1, nel finale la Juventus trova il pareggio con un colpo di testa di Danilo.

Atalanta-Juventus, le pagelle di SportFair

Atalanta (3-4-1-2):

Sportiello voto 6.5: salva il risultato in più di un’occasione. Decisivo con interventi su Vlahovic.

Toloi voto 6: si conferma un difensore affidabile, chiude gli attacchi pericolosi dei bianconeri.

Demiral voto 6.5: è l’ex della partita: è una sfida stimolante, il centrale risponde presente.

Djimsiti voto 5.5: qualche disattenzione di troppo, in difficoltà anche in velocità.

Hateboer voto 6: rischia il cartellino rosso con un’entrata pericolosa, l’arbitro lo grazia. Fortunato.

De Roon voto 5.5: sbaglia qualche pallone di troppo in fase di disimpegno.

Freuler voto 6: faro del centrocampo, prova a far girare la squadra e ci riesce a fasi alterne.

Zappacosta voto 6: partita di sacrificio su tutta la fascia, viene sostituito nel secondo tempo. Stremato.

Koopmeiners voto 6.5: tanta corsa e inserimenti, si è dimostrato un calciatore completo.

Muriel voto 5: non è un periodo brillante, è giù anche dal punto di vista fisico. Involuzione.

Boga voto 5.5: è arrivato da poco e deve ancora trovate l’intesa con i compagni di squadra.

A disposizione:

Malinovskyi voto 7.5: entra nel secondo tempo e butta giù la porta su punizione. Cannone.

Rossi, Dajcar, Pedersen, Pezzella, Mihaila, Pessina, Scalvini, Pasalic s.v., Maehle 6.

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6: rischia nel primo tempo con un’uscita spericolata su Koopmeiners. Poi si conferma attento, non può nulla sulla punizione.

Danilo voto 6.5: partita giù di tono, poi trova il gol del pareggio.

Bonucci voto 6: la solita partita attenta e di alto livello in fase di impostazione. Centrocampista arretrato.

De Ligt voto 7: nel primo tempo è eroico, salva il risultato con due grandissimi interventi in protezione. Guardiano della porta.

De Sciglio voto 6: partita bloccata in fase difensiva, si disimpegna bene contro gli attaccanti dell’Atalanta.

McKennie voto 6.5: schierato a sorpresa dal primo minuto, risponde con una prestazione completa.

Locatelli voto 5.5: torna in campo dopo la squalifica, si prende la responsabilità di pochi palloni. Timido come al primo appuntamento.

Rabiot voto 6: ha trovato un po’ di fiducia, va vicino al gol con un tiro pericoloso.

Dybala voto 6: nel primo tempo ha sul piede il pallone del vantaggio, non è preciso come al solito. Joya mancata.

Vlahovic voto 6.: è un attaccante strepitoso in grado di fare reparto da solo. Solo Sportiello gli nega la gioia del gol, cala un po’ nel finale.

Morata voto 6: come al solito tanto movimento, scambia bene con Vlahovic ma non punge.

All. Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Arthur s.v., Cuadrado s.v., Alex Sandro, Lu. Pellegrini, Kean s.v., Kaio Jorge, Rugani, Zakaria, Akè s.v..