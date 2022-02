Arianna Fontana immensa! Ancora una medaglia: splendido argento nei 1500

SportFair

Arianna Fontana non si smentisce mai e non smette mai di stupire! L’atleta azzurra, dopo l’oro nei 500 metri di short track femminile e l’argento nella staffetta mista, porta a casa una nuova medaglia alle Olimpiadi di Pechino 2022. Fontana ha disputato una gara pazzesca oggi nei 1500 femminili di short track, con un attacco fantastico sul finale, che le ha consentito di mettersi al collo un bellissimo argento. L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle di Choi, davanti a Schulting, per soli 3 millesimi. La 31enne italiana conquista l’11ª medaglia olimpica in carriera.