Un sogno che diventa realtà! Tamberi all’All Star Game NBA: l’annuncio sui social [VIDEO]

SportFair

Il 2021 è stato un anno magico per Gianmarco Tamberi: l’altista azzurro è riuscito a conquistare il suo più grande obiettivo, vincendo le Olimpiadi di Tokyo, a pari merito con l’amico e avversario Barshim. Nel 2021 Gimbo è diventato anche il primo italiano a conquistare la Diamond League, ma il meglio deve ancora venire!

In tanti si staranno domandando “cosa può esserci di meglio della vittoria dell’oro olimpico?”, beh, di meglio effettivamente probabilmente niente, ma per Tamberi è in arrivo una nuova avventura davvero entusiasmante e magica, unica e speciale per un grande appassionato di pallacanestro come lo è l’atleta azzurro.

Nei giorni scorsi Gimbo ha tenuto tutti sulle spine, annunciando di aver ricevuto la notizia più bella della sua vita, precisando più volte anche che la sua fidanzata non è incinta. Oggi, poi, Tamberi ha pubblicato un video nel quale ha mostrato le reazioni dei suoi amici dopo che gli ha svelato la notizia e, pochi minuti fa, è arrivato il momento per l’annuncio ufficiale.

“Guardate fino alla fine….. semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita!!! Siete carichiiiiiii?!??!!?!“, ha scritto a corredo di un video che lo ritrae su un campo da basket. “Ci vediamo al NBA All Star Celebrity Game“, ha annunciato Gimbo nel video dopo aver fatto canestro.