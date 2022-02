Ancora una vittima nel motociclismo: morto il giovane Kusuwan, fatale un incidente in pista a Buriram

SportFair

Questa in corso non sembra una settimana fortunata per le due ruote: dopo le tragiche scomparse di Jakub Guretzky e Jason Aguilar ecco arrivare un’altra tragica notizia. E’ morto il giovane pilota Thannaphet Kusuwan: fatale per il thailandese un incidente in pista sul circuito di Buriram.

Il giovane pilota thailandese, che stava girando in pista per la Honda Thai Talent Cup, ha colpito la Honda NSF 250 che stava guidando in quel momento sulla pista thailandese. I soccorsi nulla hanno potuto per salvargli la vita e gli organizzatori sono stati costretti a confermare il decesso.