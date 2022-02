Aliyyah e Yasmeen Koloc: le gemelle 17enni che sognano la Dakar 2023

SportFair

Aliyyah e Yasmeen Koloc: sorelle gemelle di 17 anni con l’obiettivo di gareggiare al Rally Dakar 2023. Arriva dall’Africa una storia davvero speciale e pazzesca: le due sorelle vogliono diventare le prime gemelle di origine africana a gareggiare alla Dakar.

Nate a Dubai nel 2004, da madre seychellese e padre ceco, Aliyyah e Yasmeen Koloc sono delle vere cosmopolite. A soli 17 anni probabilmente hanno visto più paesi della maggior parte delle persone in una vita intera. Quando erano più giovani, hanno viaggiato per il mondo con il padre, il 2 volte campione europeo di camion Martin Koloc e una leggenda del motorsport nel suo paese d’origine. Negli ultimi tre anni, lo hanno fatto per perseguire il loro sogno di diventare piloti professionisti.

Quando avevano 4 anni, entrambe hanno iniziato a giocare a tennis, innamorandosi di questo sport e diventando giocatrici professioniste. “Volevamo essere le prossime sorelle Williams. E per 10 anni ci abbiamo messo cuore e anima“, ha spiegato Yasmeen. “Siamo state brave, abbiamo giocato molti tornei nazionali di alto livello in giro per l’Europa. E Yasmeen ha giocato ai tornei ITF poco prima della fine della sua carriera“, ha aggiunto Aliyyah. Ma poi, quando pensi di aver pianificato tutto, la vita si mette in mezzo. A 14 anni Aliyyah si è infortunata e ha dovuto smettere di giocare a tennis. Un anno dopo, lo stesso è successo a Yasmeen. L’intervento chirurgico che ne seguì rese impossibile l’avvio di una carriera da professionista per entrambe.

“All’inizio eravamo devastate. Avevo messo tutta me stessa in una carriera nel tennis ed è stato difficile a 15 anni ammettere che era finita prima che iniziasse davvero“, ha spiegato Yasmeen. Ma arrendersi non era un’opzione. “Le ragazze sono delle vere combattenti“, ha dichiarato il papà Martin Koloc. “Se prendessimo alla lettera il detto ‘Se la vita ti dà limoni, fai la limonata’, berremmo molta limonata a casa nostra“, ha aggiunto.

All’inizio del 2019, Aliyyah ha seguito suo padre a un test invernale e ha iniziato a correre: “si è seduta su un enorme camion da 5 tonnellate e ha guidato. Ed è stato veloce”, ricorda Martin. In effetti, così velocemente che quando ha iniziato a correre nel campionato francese quello stesso anno, ha stabilito due record mondiali di velocità con lo stesso camion da 5 tonnellate. E ha vinto la sua prima gara nella sua stagione da rookie a Nogaro. Ma proprio perché le corse di camion non erano abbastanza, Aliyyah ha anche guidato i kart, nella ESET Cup con GT3 e GT4 e nella EuroNascar Series oltre ad alcuni rally fuoristrada.

Yasmeen ha seguito l’esempio un anno dopo, quando è diventato chiaro che non poteva perseguire la sua carriera nel tennis. La prima volta che si è seduta su un’auto da corsa è stato nel marzo 2020 in un’area chiusa appena fuori Praga. “Come mia sorella, l’ho amato subito e dal 2020 partecipo alla Renault Clio Cup e mi sono allenato molto su una Can-Am”, ha spiegato Yasmeen. “L’allenamento ha dato i suoi frutti, poiché solo un anno dopo, nel 2021, ho vinto la mia prima gara GT4 all’Autodrom di Brno nella ESET V4 Cup”, ha aggiunto.

Il 2022 sarà l’anno Road to Dakar di Aliyyah e Yasmeen, poiché l’anno prossimo vogliono competere nella Dakar 2023. A 18 anni avranno finalmente l’età per partecipare a questo mitico evento. Fino ad allora, continueranno ad allenarsi duramente, a gareggiare nel Middle East Championship per Cross Country Bajas, nella EuroNascar Series e in alcune gare della GT3 e GT4 Endurance Cup.