E’ il più giovane vincitore di un torneo ATP: Alcaraz nella storia e in top 20, lo spagnolo fa meglio di Nadal

Alcaraz nella storia! Il giovane tennista spagnolo, che nei giorni scorsi ha sconfitto, nella stessa giornata, prima Berrettini e poi Fognini in Brasile, si è aggiudicato il suo primo titolo ATP 500, vincendo il torneo di Rio de Janeiro.

Alcaraz ha sconfitto in due set, dopo 87 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 6-2, il rivale Schwartzman, assicurandosi così un posto in top20: un traguardo speciale, a soli 18 anni e 9 mesi. Alcaraz riesce così a far meglio di Nadal, che entrò in top 20 a 18 anni e 10 mesi. Con la vittoria a Rio Alcaraz diventa anche il più giovane vincitore di un torneo ATP 500, prima di lui lo era stato Jannik Sinner con la vittoria a Washington nel 2021.