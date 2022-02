Uragano Alcaraz: fa fuori Berrettini e Fognini nella stessa giornata a Rio

SportFair

Dopo una lunga interruzione per pioggia, Berrettini e Alcaraz sono tornati in campo a Rio de Janeiro, per la loro sfida valida per i quarti di finale del torneo ATP 500 brasiliano.

Il tennista romano nulla ha potuto contro un carichissimo Alcaraz, che ha chiuso il match in 48, vincendo l’ultimo set 6-2. La partita è terminata dopo due ore di gioco col punteggio di 6-1, 2-6, 6-2.

Ma non è finita qui! Alcaraz è tornato in campo poi per sfidare Fognini in semifinale: il ligure è stato eliminato in due set dal torneo brasiliano. Alcaraz ha vinto in un’ora e 46 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-5, staccando così il pass per la finale del torneo.