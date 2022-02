Aerts nei guai: la stella di cross positivo al doping, ha usato un farmaco per trattare i tumori al seno

Campione belga del ciclocross, Toon Aerts è finito nei guai: il ciclista è infatti risultato positivo al doping. Nelle sue urine è stata trovata infatti una sostanza, il letrozolo, solitamente usato nel trattamento dei tumori al seno e dell’ovaio.

“Farò ogni cosa che posso per provare la mia innocenza e il mio nome. Il prodotto, questo metabolita del letrozolo, non l’ho mai sentito e non so come possa essere entrato nel mio corpo. Io sono sempre stato contro il doping e mi considero un atleta esemplare, lo sono sempre stato“, ha dichiarato Aerts. Il controllo antidoping risale al 19 gennaio, pochi giorni prima dei Mondiali.

Il letrozolo ha il compito di diminuire la quantità di ormoni estrogeni, togliendo così il nutrimento alle cellule tumorali. Questa sua funzione permette di abbassare gli alti livelli di anabolizzanti.

Nello specifico, se usato dagli uomini, aiuta a ridurre la massa grassa e coprire gli effetti di steoridi assunti illegalmente. Ha quindi la funzione di ‘nascondere’ l’assunzione di aiuti.