A Pechino il bellissimo gesto di Sofia Goggia: Mikaela Shiffrin con gli sci dell’azzurra nella combinata, “vola, tu puoi!” [FOTO]

Le Olimpiadi di Pechino 2022 non hanno sorriso a Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, oro nello slalom a Sochi e nel gigante di PyeongChang, non è riuscita a dire la sua nella capitale cinese.

Shiffrin, infatti, non è riuscita addirittura a portare a termine due gare, chiudendone altre due con un 18° e una top 10. Oggi la penultima chance dela statunitense prima della prova a squadre: Shiffrin non è riuscita a far bene nemmeno oggi, uscendo di gara nello slalom della combinata. La statunitense aveva chiuso al quinto posto la prova di discesa, ma non è riuscita a far bene anche nello slalom.

Nonostante la delusione per l’ennessima prova andata male, c’è una fantastica storia da raccontare: Mikaela Shiffrin ha gareggiato con gli sci di Sofia Goggia.

La campionessa bergamasca ha dato alla collega statunitense la sua attrezzatura per la discesa della combinata, con un messaggio speciale sugli sci: “vola, Mika. Tu puoi!“, ha scritto la Goggia in un bigliettino.

“L’ho letto e ho iniziato a piangere“, ha commentato Shiffrin.