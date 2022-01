SportFair

Il primo colpo di scena degli Australian Open è arrivato questa mattina! Alexander Zverev è stato eliminato dallo Slam australiano. Il tennista tedesco, numero 3 al mondo e campione olimpico in carica, ha ceduto in 3 set al Shapovalov. Il canadese, numero 14 al mondo, ha trionfato in due ore e 24 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Shapovalov vola ai quarti di finale, dove sfiderà Nadal, che nella notte ha superato Mannarino in 3 set.