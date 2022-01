Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo contro la Juve: cosa rischiano Napoli e calciatori

SportFair

Dopo tantissime polemiche e incertezze, iniziate già dalla vigilia della partita, Juventus-Napoli si è disputata regolarmente. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio degli ospiti con il gol di Mertens, nel secondo tempo è stato Chiesa l’autore del pareggio. A sorpresa Zielinski, Lobotka e Rrahmani sono scesi in campo e contro il parere dell’Asl 2 di Napoli che aveva imposto l’isolamento dei tre calciatori dopo un contatto con un positivo al Covid.

I tre calciatori non hanno ancora realizzato la terza dose e sono passati più di 120 giorni dalla seconda e secondo le norme del Governo avrebbero dovuto isolarsi. Il Napoli ha deciso comunque di schierarli dal primo minuto. I calciatori rischiano una sanzione che va da 400 a 1.000 euro, dubbi dal punto di vista sportivo in quanto si tratta di una situazione totalmente nuova e che non è coperta dal regolamento del campionato di Serie A. Il Napoli potrebbe aver considerato la quarantena soft introdotta nel giugno 2020 che prevede che gli atleti possano fare casa-lavoro per allenarsi e/o giocare.