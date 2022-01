Addominali scolpiti e gambe muscolose, la trasformazione di Ze Roberto è impressionante: il fisico a 47 anni è bestiale [VIDEO]

SportFair

Ze Roberto è stato un ottimo calciatore, nel corso della carriera ha indossato tante maglie importanti e si è messo in mostra come un centrocampista affidabile. Nel 2017 ha deciso di ritirarsi, all’età di 43 anni. E’ salito alla ribalta anche per la sua trasformazione fisica, il suo corpo è sempre stato da atleta vero, ma negli ultimi anni è migliorato tantissimo. Il suo fisico è diventato da vero bodybuilder, merito di un allenamento studiato nei minimi dettagli, in più anche l’alimentazione rappresenta un elemento determinante per garantirsi un fisico da urlo. L’ex calciatore ha pubblicato su Instagram i frutti del suo lavoro, sfoggiando un fisico perfetto all’età di 47 anni. Dopo il ritiro dal calcio, avvenuto solo 5 anni fa, ha continuato l’attività sportiva e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La storia di Ze Roberto

José Roberto da Silva Júnior, noto come Zé Roberto è un ex calciatore brasiliano che si è messo in mostra nel ruolo di centrocampista. Il suo ruolo principale era quello di esterno di centrocampo, ma è stato impiegato anche come terzino o centrocampista centrale. Era bravo nel dribbling e nel cross, la sua fisicità gli permetteva di dominare anche come incontrista. La sua prima esperienza è stata con la maglia del Portuguesa, poi il salto di qualità con il Real Madrid. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Santos, Amburgo, Al-Gharafa, Gremio e Palmeiras. Punto di riferimento anche con la nazionale brasiliana. Il cambio di vita non è passato inosservato, la trasformazione fisica ha fatto il giro del web. Fisico definito in ogni muscolo, addominali scolpiti e gambe muscolose, Ze Roberto sembra pronto per una vera gara di bodybuilding. Nel frattempo è diventato virale sul web.