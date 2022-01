Zanardi, un altro passo verso la ripresa: iniziato un nuovo percoso al Centro Iperbarico di Ravenna

SportFair

Alla vigilia delle festività natalizie è arrivata una splendida notizia: Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale per tornare a casa. La moglie Daniela ha spiegato che il marito, comunque, avrebbe dovuto seguire un programma di riabilitazione e che dunque farà ritorno in cliniche specializzate per diverso tempo.

Il 2022 è un nuovo inizio per Zanardi: come riportato dal Corriere Romagna, l’ex pilota di F1, sopravvissuto a due tragici incidenti, uno in gara con la sua monoposto ed uno sulla sua handbike, ha iniziato da pochi giorni un nuovo percorso al Centro Iperbarico di Ravenna.

Il programma nella clinica diretta dal Dottor Longobardi dovrebbe durare un mese. Zanardi verrà trattato con l’ossigenoterapia nella struttura che in passato ha ospitato anche Valentino Rossi e Doohan.

Zanardi, nel suo programma, ha esercizi fisici, logopedici e neurologici.