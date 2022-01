Watford-Tottenham interrotta 8 minuti: malore di un tifoso sugli spalti, immediato l’intervento dei medici

SportFair

Watford e Tottenham sono in campo per la giornata di Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo. Si stanno affrontando due squadre con obiettivi diversi di classifica, i padroni di casa dovranno raggiungere la salvezza, la squadra di Conte è in lotta per la qualificazione in Europa.

La partita è stata equilibrata, il Tottenham ha giocato prevalentemente in attacco ma senza riuscire a sbloccare il pallone. All’85’ la partita è stata interrotta per qualche minuto. Il motivo? Un tifoso del Watford si è sentito male sulle tribune, immediato l’intervento dei sanitari e la partita è stata sospesa per qualche minuto.