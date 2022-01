Watford-Norwich interrotta: si ferma la partita di Premier League

SportFair

E’ stata interrotta per qualche minuto la partita di Premier League tra Watford e Norwich. Il campionato inglese continua a regalare spettacolo e la stagione entra sempre più nel vivo. Si stanno affrontando due squadre in lotta per la salvezza, la stagione non può essere considerata positiva.

Nel frattempo la partita è stata interrotta dopo 60 minuti, si sono registrati problemi di visibilità con l’illuminazione. La decisione dell’arbitro è stata inevitabile. Il punteggio era di 1-1. La partita è ripresa dopo circa 10 minuti.