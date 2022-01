Perchè Wanda Nara ha perdonato Icardi? Sui social la spiegazione della showgirl: “tutto succede per qualcosa”

La telenovela di Wanda Nara e Mauro Icardi ha fatto il giro del mondo. Per giorni il tira e molla della coppia è stata tra gli argomenti più chiacchierati, ma adesso tra i due sembra risbocciato l’amore: il calciatore del PSG è riuscito a farsi perdonare e ritrovare l’armonia in famiglia.

Wanda Nara, intanto, ha lanciato la sua linea di make-up e di bikini e spesso si concede ai suoi fan sui social, rispondendo alle loro domande. Nei giorni scorsi una fan ha chiesto all’argentina “perchè hai perdonato Mauro Icardi? Al di là di ciò che non è accaduto lui comunque ne aveva l’intenzione”.

La showgirl ha risposto con un lungo messaggio: “perché se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è pentimento. Credo anche nella parola nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Una famiglia non dovrebbe essere distrutta per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone con cattive intenzioni. E tutto succede per qualcosa. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera in questo modo”.