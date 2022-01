Wanda Nara conferma: “penso al sesto figlio, ma Francesca e Isabella non vogliono”

SportFair

Tra vita privata e professionale. Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per Wanda Nara, il suo matrimonio è stato seriamente a rischio a causa del presunto tradimento di Mauro Icardi. La situazione adesso è tornato tranquilla, l’agente pensa al futuro del calciatore argentino e sono andati in scena contatti con la Juventus per un possibile ritorno del giocatore in Italia. Le ultime indiscrezioni svelavano la volontà di Wanda Nara di avere un altro figlio, la conferma è arrivata direttamente dalla diretta interessata che ha parlato ai media argentini.

“Non vogliono. Nessuno”, con riferimento ai figli. “Non c’è verso di convincerli. Loro non vogliono. Quella che vuole sono io e a volte cerco di convincerli che è come una bambola finta, solo che è vera”. In particolar modo Isabella e Francesca sono contrarie: “mi dicono di no, di comprarne uno finto. È difficile. Hanno molto carattere. Non so da chi abbiano preso. Abbiamo fatto un mix: entrambe hanno un carattere molto forte”.