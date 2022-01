Vlhova super nello slalom di Zagabria: superata Sofia Goggia

SportFair

Una super Petra Vlhova ha strapazzato la diretta rivale Mikaela Shiffrin nello slalom femminile di Coppa del mondo a Zagabria, in Croazia. Sulla collina di Sljeme, la 26enne slovacca ha dominato mettendo in mostra tutta la sua superiorità nella disciplina. La leader della classifica di specialità ha fissato il cronometro sul tempo di 1’56″99, conquistando la quarta vittoria su cinque slalom stagionali. Alle sue spalle la statunitense Shiffrin, ha pagato 50 centesimi su una pista in cui non vince dal 2019. Molto lontana la terza classificata, l’austriaca Katharina Liensberger, che ha accumulato un distacco di 2″11 dalla vincitrice.

Giornata opaca in Casa Italia, con Lara Della Mea che non ha terminato la seconda manche. La 22enne appartenente al Centro Sportivo Esercito, complice una condizione della neve tutt’altro che ottimale, ha inforcato nella parte alta del tracciato. Era rimasta fuori dalle prime trenta in mattinata Sophie Mathiou: la carabiniera valdostana ha terminato in 37esima posizione. Out nella prima run Anita Gulli e Marta Rossetti.

“Quando inforchi può sempre succedere al di là delle condizioni della neve.” – il commento a caldo di Lara Della Mea – “E’ andata così, teniamo duro per le prossime. Sono contenta di aver subito della altre gare per potermi riscattare”

Classifica di specialità che vede Vhlova al comando con 480 punti seguita da Shiffrin a 340 e Liensberger a 262. La classifica generale vede saldamente in testa Shiffrin con 830 punti, seguita da Vhlova a 715, che con la vittoria di oggi supera l’assente Sofia Goggia ferma a 657.

Le specialiste delle porte strette di Coppa del mondo torneranno in pista già domenica 9 gennaio a Kranjska Gora, in Slovenia.