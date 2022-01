Vlahovic vuole solo la Juventus, è rottura con la Fiorentina: la strategia dei bianconeri, tutto il budget sul serbo!

SportFair

Le idee di Dusan Vlahovic sono chiarissime, vuole solo la Juventus. E la trattativa può andare in porto già nel mercato di gennaio. Ma andiamo con ordine. Il club bianconero si è rilanciato nelle ultime giornate del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce da una serie di risultati utili consecutivi e il quarto posto è più vicino. Nel big match della 23esima giornata del campionato di Serie A è arrivato uno scialbo 0-0 contro il Milan, la Juventus ha pensato principalmente a difendersi e si è accontentata del pareggio. Il risultato è servito solo per muovere la classifica, ma la squadra dovrà cambiare atteggiamento nelle prossime partite per pensare di recuperare altro terreno. Anche la sfida contro i rossoneri ha fatto emergere le lacune in attacco, si fa sempre più sentire l’assenza di un bomber.

La situazione Vlahovic

Vlahovic non è sceso in campo nella partita della Fiorentina contro il Cagliari, 1-1 il risultato finale. Il motivo non è stato comunicato ufficialmente, ma potrebbe essere anche per la positività al Covid, nei giorni scorsi sono emersi nuovi casi ma i nomi non sono emersi. Vlahovic è comunque sul mercato: questa è una certezza. Il serbo è in scadenza nel 2023 e ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina. I viola non possono permettersi di perdere il calciatore a zero e si sarebbero decisi a cedere l’attaccante già da questa sessione di mercato. Una prima conferma è arrivata anche da Joe Barone, la Fiorentina è disposta ad ascoltare le offerte per il suo bomber. La volontà di Vlahovic è chiara, vuole solo la Juventus. L’Arsenal ha già messo sul piatto la cifra di 70 milioni di euro, il calciatore ha fatto muro. Tutto è nelle mani del club bianconero, la possibilità di inserire delle contropartite non entusiasma i viola, nemmeno Kulusevski. Ecco perché la trattativa potrebbe concludersi solo con un’offerta cash dei bianconeri tra 60 e 70 milioni di euro. E’ il budget stanziato dai bianconeri per le prossime due sessioni di mercato, escludendo le cessioni. La Vecchia Signora potrebbe anticipare i tempi e regalarsi il miglior attaccante in Serie A già a gennaio.