Vlahovic-Juventus, Ezio Greggio aveva previsto tutto: colpo annunciato il 20 dicembre! [VIDEO]

Ormai non ci sono più dubbi: Dusan Vlahovic può essere considerato un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha piazzato il colpo più importante della sessione invernale, il serbo è un attaccante in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi partita. L’accordo con il calciatore è stato raggiunto sulla base di un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione, mentre l’intesa tra i club prevede il pagamento di 67 milioni di euro alla Fiorentina più 10 di bonus. Si tratta di un investimento dispendioso della Juventus, ma strategico per il presente e per il futuro.

La Juventus si prepara per una seconda parte di stagione di altissimo livello con l’obiettivo di recuperare ancora terreno in Serie A e arrivare il più lontano possibile anche in Champions League. Il passaggio di Vlahovic alla Juventus non sorprende Ezio Greggio, il presentatore televisivo aveva annunciato il colpo addirittura il 20 dicembre. “Ho la certezza: Vlahovic è già della Juve, ho detto tutto!”, le anticipazioni a Tiki Taka. Il video era diventato virale e oggi è tornato alla ribalta. “Ricordati questo pezzo, ricordati questo pezzo: lo manderai in onda tra un po’. Detto ciò la Juve in mano a Max (Allegri, ndr) sono sicuro sorprenderà molto. Poi da gennaio arriva Vlahovic e qualche gol in più lo faremo…”