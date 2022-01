Vlahovic, il primo compleanno da calciatore della Juventus: torta con una candelina

SportFair

E’ stata una giornata indimenticabile per Dusan Vlahovic, il calciatore serbo è diventato il nuovo attaccante della Juventus. Il club bianconero ha piazzato un colpo di assoluto livello, si è assicurato le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A. Il calciatore ex Fiorentina si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato il nuovo contratto, è già attesa per l’esordio nella partita contro il Verona di domenica.

Vlahovic ha festeggiato anche il compleanno, 22 anni per un calciatore dalle prospettive veramente importanti e che rappresenta già un punto di riferimento. Giornata particolare per il serbo che è stato accolto veramente bene da tifosi e compagni. L’ex Fiorentina è stato immortalato in un video postato dal club, regalo a sorpresa per il suo compleanno: la Juventus ha preparato una torta speciale con una candelina. “Primo compleanno” è il commento della Juve, che celebra così il colpo di mercato.