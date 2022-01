Vlahovic, il cucciaio non funziona: Sirigu capisce tutto e para il rigore [VIDEO]

Serata amara per Dusan Vlahovic. Il 21enne serbo ha avuto

l’oppirtunità di portare in vantaggio la Fiorentina nel posticipo di questa sera della 22ª giornata di Serie A contro il Genoa, ma ha commesso un clamoroso errore. Il calciatore viola, infatti, ha sbagliato un calcio di rigore all’11’: Vlahovic ha tentato il cucchiaio ma Sirigu non si è fatto cogliere impreparato parando il calcio di rigore. La Fiorentina, comunque, è riuscita ad imporsi sui rossoblu, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Odriozola, Bonaventura e Biraghi.

Dušan Vlahovic has just missed a penalty against 86 years old Sirigu. Because he tried a panenka. Unbelievable. ⭐️🇷🇸 #Vlahovic

Fiorentina want €70m to sell him – many clubs in the race. What a talent. pic.twitter.com/jTn4vSwwaq

— lp (@peelliwasbanned) January 17, 2022