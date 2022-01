Vlahovic, i due volti della medaglia: i comunicati di Juventus e Fiorentina e il gesto social

SportFair

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore della Juventus. Si tratta di un colpo di altissimo livello dei bianconeri che si sono assicurati le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A. La Vecchia Signora si candida ad una stagione da grande protagonista in campionato e Champions League. Da una parte l’entusiasmo della Juventus, dall’altra la delusione della Fiorentina che è emersa anche dai comunicati che hanno confermato l’operazione.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahović a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”, scrive la Juventus sul sito.

Molto freddo l’addio della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic alla Juventus F.C”. La Fiorentina ha anche smesso di seguire il calciatore serbo su Instagram, un gesto probabilmente di rabbia da parte del club viola.