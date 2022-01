Vlahovic ha violato l’isolamento? E’ giallo: regole e tempistiche, ecco cosa potrebbe salvare il serbo

SportFair

E’ il giorno di Dusan Vlahovic. L’attaccante è diventato di fatto un nuovo calciatore della Juventus, il calciatore è arrivato in mattinata alla Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto. Si tratta di un calciatore di altissimo livello, attualmente il miglior attaccante del campionato di Serie A. Il club bianconero ha sborsato nelle casse della Fiorentina ben 70 milioni di euro più 5 di bonus, mentre per il calciatore un contratto di 5 anni a 7 milioni di euro. I tifosi bianconeri sono al settimo cielo per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri in campionato e Champions League.

E’ scoppiato un giallo sull’arrivo dell’attaccante serbo a Torino. Secondo quanto riporta il TGr Rai Toscana Vlahovic avrebbe violato l’isolamento previsto dopo la positività al Covid di sabato scorso, rischiando anche una denuncia penale. Il club viola non aveva comunicato il nome dell’attaccante tra i positivi, ma si è limitato a confermare l’esito positivo al tampone di due membri della squadra. Gli unici due indisponibili per la trasferta di Cagliari sono stati Saponara e Vlahovic. I calciatori hanno effettuato il tampone sabato 22 e nella giornata stessa è arrivato l’esito della positività.

Vlahovic ha dunque violato la quarantena? Il protocollo prevede per i vaccinati con terza dose (proprio questo il caso) l’isolamento per 7 giorni e la possibilità anche di viaggiare presentando la negatività ad un tampone rapido. Oggi, 28 gennaio, sono realmente passati i 7 giorni e con l’esito negativo di un tampone Vlahovic sarebbe potuto partire per Torino. La situazione verrà chiarita meglio nelle prossime ore, Vlahovic potrebbe essersi comportamento secondo le regole previste dal protocollo, nonostante le voci di violazione dell’isolamento.