Vlahovic alla Juventus: striscioni durissimi dei tifosi della Fiorentina [FOTO]

Vlahovic alla Juventus, ci siamo. Il club bianconero sta per piazzare un colpo importantissimo per la seconda parte di stagione, la Vecchia Signora ha deciso di rompere gli indugi e ha raggiunto l’accordo con il calciatore per un contratto da 7 milioni di euro a stagione. Intesa di massima anche tra i club, la Juventus ha messo sul piatto 60 milioni di euro più bonus, la fumata bianca è vicinissima.

La Fiorentina ha deciso di far partire subito l’attaccante, Vlahovic è in scadenza nel 2023 e incassare comunque 70 milioni di euro rappresenta un grande colpo. Il passo indietro per la squadra sarà evidente, il club viola dovrà individuare sul mercato un sostituto all’altezza. E’ rottura definitiva tra Vlahovic e i tifosi della Fiorentina. Il rapporto era già compromesso, le ultime ore sono state di grande tensione. I supporter hanno esposto uno striscione durissimo, a firma Curva Fiesole: “il rispetto non si conquista con i goal Vlahovic gobbo di merda“.