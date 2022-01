Vlahovic alla Juventus, l’attaccante sotto sorveglianza: minacce per il passaggio in bianconero

SportFair

La Juventus ha piazzato il colpo Dusan Vlahovic. Negli ultimi minuti i bianconeri hanno trovato l’accordo per una cifra di 67 milioni di euro più 10 di bonus, l’intesa con il calciatore era stata raggiunta per un quinquennale da 7 milioni di euro. Si tratta di un innesto di assoluto livello per Allegri, la Juventus si è assicurata le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A.

I tifosi della Fiorentina non hanno gradito il passaggio di Vlahovic alla Juventus. In giornata sono stati esposti all’esterno dello stadio una serie di striscioni contro il serbo. Sui social si sono registrate anche minacce e la Questura di Firenze ha deciso di attuare una “sorveglianza dinamica” per proteggere il calciatore: le pattuglie della Polizia passeranno frequentemente dall’abitazione di Vlahovic per evitare eventuali contatti con i tifosi. E’ la prassi che si verifica in queste situazioni, quando una persona viene minacciata. La condizione verrà valutata nelle prossime ore, fino alla partenza del calciatore in direzione Torino.