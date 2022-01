Vlahovic alla Juventus, le reazioni dall’ambiente Arsenal: “l’agente non rispondeva ai messaggi”

SportFair

E’ l’argomento degli ultimi giorni. Dusan Vlahovic sta per diventare il nuovo attaccante della Juventus. Si tratta di un colpo di altissimo livello del club bianconero che si è assicurato le prestazioni del migliori bomber del campionato di Serie A. La Vecchia Signora ha deciso l’affondo negli ultimi giorni, dopo l’accordo con il calciatore per un contratto di 5 anni a 7 milioni di euro a stagione, è arrivato anche quello con la Fiorentina: 67 milioni di euro più 10 milioni di euro. La Juventus ha effettuato un sacrificio importante e ha accettato le condizioni del club viola che ha escluso l’inserimento di Kulusevski nella trattativa.

Sembrava fatta per il passaggio di Vlahovic all’Arsenal, i Gunners avevano messo sul piatto 70 milioni di euro cash. L’offerta era stata accettata dalla Fiorentina, ma la preferenza del calciatore era solo per la Juventus. La notizia della chiusura della trattativa con la Juventus ha scatenato le reazioni in Inghilterra, soprattutto negli ambienti vicini all’Arsenal. Il serbo era stato richiesto dall’allenatore Arteta. Il giornalista inglese di Sky Sport UK, Dharmesh Sheth ha spiegato l’evoluzione della trattativa spiegando il comportamento dell’agente: “gli ho mandato un messaggio ieri e altri su whatsapp, ma ho ricevuto sempre un doppio segno di spunta blu senza risposta”. L’accordo con la Juventus era, probabilmente, già siglato da tempo.