Vlahovic è arrivato alla Continassa, l’attaccante si presenta in… bianco e nero: entusiasmo alle stelle in casa Juventus [VIDEO]

E’ il giorno di Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo è arrivato a Torino per le visite mediche e firma sul contratto, poi sarà a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Si tratta di un colpo importantissimo della Juventus che si regala le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A. Il serbo non ha bisogno di presentazioni, è riuscito a convincere tutti con grandi prestazioni ed una media realizzativa altissima.

Si tratta di un innesto per il presente e futuro, Vlahovic dovrà trascinare la squadra nelle prime quattro posizioni del campionato di Serie A e raggiungere interessanti obiettivi anche in Champions League. La Juventus ha corrisposto alla Fiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus, al calciatore un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, Vlahovic è arrivato a Torino, l’attaccante si è presentato anche in abbigliamento bianco e nero.