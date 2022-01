Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza: “si tratta di una complicazione dovuta al Covid”

SportFair

Sono state ore di apprensione per Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina. Il 79enne è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per complicazioni polmonari. La notizia è stata confermata direttamente dal suo medico di fiducia, il professore Antonio De Luca.

“Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al Covid, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d’urgenza. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito viene ricoverato anche il Papa. È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria, così è stato ricoverato d’urgenza”. Secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni sarebbero buone, il peggio è passato.

Vittorio Cecchi Gori è un imprenditore, ex politico e produttore cinematografico italiano. Dal 1993 al 2002 è stato il diciassettesimo presidente della Fiorentina, riuscendo a conquistare una Coppa Italia e una Supercoppa italiana nel 1996 e un’altra Coppa Italia nel 2000-2001.