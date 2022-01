Vince contro la Roma e torna a casa in tram: Lapo Nava, il portiere del Milan senza patente, senza contratto e che va a scuola

SportFair

La partita tra Milan e Roma è destinata ad entrare nella storia, non solo per il risultato dal punto di vista sportivo ma anche per una storia tutta da raccontare che riguarda un giovane portiere. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1: doppio vantaggio dei rossoneri con il rigore trasformato da Giroud e il gol di Messias, la Roma torna in partita con Abraham ma nel finale è Leao a chiudere definitivamente i conti. Importante passo in avanti del Milan che accorcia sul primo posto, in attesa del recupero dell’Inter contro il Bologna. E’ salita alla ribalta la storia di Lapo Nava, giovane portiere rossonero convocato da Stefano Pioli per la partita contro la Roma. Gli infortuni di Plizzari e Jungdal, oltre alla positività al Covid di Tatarusanu, gli hanno spalancato le porte della convocazione in prima squadra, non è sceso in campo contro i giallorossi ma è stata comunque una grandissima emozione.

Chi è Lapo Nava

Il suo nome ha fatto il giro del web per una storia veramente particolare. Il calciatore dopo la partita di San Siro, con la tuta sociale e la giacca a vento del Milan, è tornato a casa con il tram. La foto è stata pubblicata sui profili social e in poco tempo ha fatto il giro del web. Lapo Nava è un portiere classe 2004, è nato a Milano e nonostante la giovane età ha già messo in mostra interessanti qualità dal punto di vista tecnico e umano. E’ molto reattivo, è considerato un estremo difensore completo grazie anche alle qualità tra i pali e in uscita, anche con i piedi è definito un ottimo prospetto. E’ salito alla ribalta grazie al Milan, dall’Under 17 all’Under 19. Non può ancora contare su un contratto da calciatore professionista, in Primavera aveva il numero 69 mentre giovedì ha scelto il 92. Va ancora a scuola, quest’anno terminerà il liceo.