Verstappen scatenato: Max show con Canelo al party durante le vacanze [VIDEO]

La stagione 2021 di Formula 1 è terminata da un mese circa, ma il finale di stagione di Abu Dhabi fa ancora discutere. Chi non vuole più saperne niente delle discussioni su quanto accaduto a Yas Marina è sicuramente il campione del mondo in carica Max Verstappen.

L’olandese, dopo che ha avuto la conferma di aver vinto il titolo iridato, tra ricorsi e appelli, si sta godendo le sue vacanze prima di una nuova stagione. Il pilota Red Bull, paparazzato in spiaggia a Miami con la sua compagna, Kelly Piquet, è stato protagonista poi di un party con Canelo Alvarez, nel quale non si è di certo ‘trattenuto’.

Max Verstappen è stato ripreso mentre si scatenava, divertendosi come un pazzo, nella cabibna del Dj. Il campione di F1 e il re del pugilato hanno inaugurato il nuovo anno a una festa nel Sunshine State. Verstappen ha preso in mano il microfono e ha affermato “facciamo una cazzata” seguito da Canelo che non si è tirato indietro.

Canelo 🤝 Max Verstappen The sports crossover we didn’t know we needed 🙌 (via alemarruffogg / TikTok)pic.twitter.com/Px2cctdo6c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 5, 2022