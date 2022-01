Coupe de France, il Versaille fa l’impresa ma non può “disturbare il Re Sole”: la norma vecchia 450 anni gli impedisce di giocare in casa

SportFair

Arriva dalla Francia una delle storie più incredibili degli ultimi tempi. L’FC Versailles avrebbe dovuto giocare gli ottavi di finale di Coupe de France il 5 gennaio ma un imprevisto davvero curioso ha impedito alla squadra di scendere in campo nello stadio di casa, costringendo il club ad un rinvio: la sfida col Toulouse FC si giocherà il 29 gennaio allo stadio di Tolosa.

Ma cosa è successo? Il Versailles, nella nota stampa pubblicata qualche giorno fa ha parlato di problemi di illuminazione: “Domenica 2 gennaio 2022, l’FC Versailles 78 ha scritto una nuova pagina nella sua storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale della Coupe de France. Davanti a circa 2.000 spettatori e in una bella atmosfera di festa, lo stadio Montbauron e il suo fedele pubblico hanno dimostrato, come in passato, la loro capacità di esserci per supportare efficacemente la propria squadra. Sfortunatamente, come menzionato al club dalla Federcalcio francese in data del 5 gennaio 2022, lo stadio Montbauron “non soddisfa gli standard della competizione soprattutto in assenza di illuminazione”, risulta quindi impossibile ospitare il Toulouse FC. Dopo aver studiato tutte le possibilità per organizzare questo incontro il più vicino possibile a Versailles, il club ha incontrato molte difficoltà nell’organizzazione e nella gestione di un tale incontro. E una grande delusione, soprattutto per i nostri sostenitori. Di conseguenza, l’ottavo di finale della Coupe de France tra FC Versailles 78 e Tolosa FC si svolgerà sabato 29 gennaio allo stadio di Tolosa. Il club comunicherà in seguito le varie informazioni relative alla biglietteria e farà di tutto per raggiungere l’impresa di qualificazione ai quarti di finale finale della Coupe de France“.

Il club ha omesso, però, un dettaglio importantissimo, che fa… luce sulla questione.

Problemi col Re Sole

“Problemi di illuminazione“, si legge nella nota del Versailles. Problemi di illuminazione legati ad una antichissima legge del Re Sole: lo stadio Montbauron non è sempre stato illuminato a causa di un decreto che indica “che nessuna fonte di luce dovrebbe essere visibile dalla camera del re, entro un raggio di cinque chilometri“.

All’epoca, quindi, l’architetto dei Palazzi di Francia non voleva che fonti di luce esterne interferissero con la tranquillità del castello e dei suoi dintorni. Una legge davvero assurda, considerando che il Re Sole non può effettivamente venire disturbato da più di 400 anni, che potrebbe fare un’eccezione per l’FC Versailles, considerata anche la sua ascesa. La società sta lavorando col municipio per trovare una soluzione per questo problema di illuminazione, ma intanto deve sottostare alle norme.