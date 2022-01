Djokovic non ci sta! Sui social tutta la verità su tamponi ed eventi: “avrei dovuto riprogrammare l’impegno”

SportFair

Novak Djokovic attende ancora di sapere se potrà giocare agli Australian Open, al via domenica a Melbourne. Intanto il tennista serbo si sta allenando sui campi del primo Slam della stagione per non farsi cogliere impreparato nel caso in cui dovesse avere l’ok per partecipare. Dopo quanto accaduto al suo arrivo in Australia, ovviamente, sono tanti i rumors su Djokovic, e tanti i punti di domanda. Tra i dettagli più clamorosi che sembrano ‘incastrare’ il numero 1 al mondo, ci sono la data di positività del tampone, del 16 dicembre e la testimonianza di alcune foto sui social della partecioazione del serbo ad alcuni eventi nei giorni seguenti. A fare chiarezza sulla situazione è stato Djokovic stesso, che con un post sui social ha voluto dire la sua verità:

Comunicato di Novak Djokovic, 12 Gennaio 2022

“Voglio affrontare la continua disinformazione sulle mie attività e sulla partecipazione agli eventi di dicembre in vista del mio risultato positivo al test OCR Covid. Questa è una disinformazione che deve essere corretta, in particolare nell’interesse di alleviare la preoccupazione più ampia nella comunità sulla mia presenza in Australia e per affrontare questioni che sono molto dannose e riguardano la mia famiglia

Voglio sottolineare che ho cercato molto duramente per garantire la sicurezza di tutti e il mio rispetto degli obblighi di test.

Ho assistito a una partita di basket a Belgrado il 14 dicembre, dopo di che mi è stato riferito che un certo numero di persone è risultato positivo al Covid. Nonostante non avessi sintomi covid, il 16 dicembre ho fatto un test antigenico rapido che è risultato negativo e, per molta cautela, lo stesso giorno ho anche eseguito il test PCR ufficiale e approvato

il giorno successivo ho partecipato a un evento di tennis a Belgrado per presentare premi ai bambini e ho fatto un test dell’antigene rapito prima di andare all’evento, ed ero negativo.

ero asintomatico e mi sentivo bene e non avevo ricevuto la notifica di un risultato positivo del test PCR fino a dopo quell’evento.

Il giorno successivo, il 18 dicembre, ero al mio centro di tennis a Belgrado per adempiere a un impegno di lunga data per un’intervista e un servizio fotografico a L’Equipe. Ho cancellato tutti gli altri eventi tranne l’intervista a L’Equipe.

Mi sono sentito obbligato ad andare avanti e condurre l’intervista a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista, ma mi assicuravo di prendere le distanze socialmente e di indossare una maschera tranne quando veniva scattata la mia fotografia.

Mentre tornavo a casa dopo il colloquio mi isolo per il periodo richiesto, riflettendoci, questo è stato un errore di giudizio e accetto che avrei dovuto riprogrammare l’impegno.

Sulla questione della mia dichiarazione di viaggio, questa è stata presentata dal mio team di supporto per mio conto – come ho detto ai funzionari dell’immigrazione al mio arrivo – e il mio agente si scusa sinceramente per l’errore amministrativo nel spuntare la casella errata sul mio viaggio precedente prima di venire in Australia . Questo è stato un errore umano e certamente non intenzionale. Viviamo in tempi difficili in una pandemia globale e a volte possono verificarsi questi errori. Oggi il mio team ha fornito ulteriori informazioni al governo australiano per chiarire la questione. Sebbene ritenessi importante affrontare e chiarire la disinformazione, non farò ulteriori commenti per il massimo rispetto per il processo del governo australiano.

È sempre un onore e un privilegio giocare agli Australian Open. L’Australian Open è molto amato dai giocatori, dai fan e dalla comunità, non solo a Victoria e in Australia, ma in tutto il mondo, e voglio solo avere l’opportunità di competere contro i migliori giocatori del mondo ed esibirmi davanti a uno dei miglior crowsa del mondo“.