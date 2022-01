Valentino Rossi si racconta: i momenti chiave e i tre Mondiali decisivi per la carriera

SportFair

Valentino Rossi si prepara per una nuova esperienza, sempre da sportivo. Il Dottore ha deciso di ritirarsi dal mondo della MotoGp, è stato un autentico fuoriclasse e ha intenzione di continuare a togliersi soddisfazioni nel mondo dei motori. L’omaggio per l’ultima gara della carriera è stato commovente, l’ex pilota è tornato a parlare anche del suo passato in un’intervista a Motorsport.Total.

“Penso di non essere mai stato così forte come negli anni dal 2001 al 2005. Nel corso della mia lunga carriera ho avuto anche molti momenti difficili ma sono stati in particolare tre i titoli più importanti: quello del 2001, l’ultimo della classe 500. Poi quello del 2004, il primo con la Yamaha. Ed infine il 2008, in una fase piuttosto avanzata della mia carriera. A quel punto avevo mancato l’obiettivo per due stagioni di fila, dopo cinque successi consecutivi. A quel punto di solito il meglio è alle spalle. Il ritorno al vertice mi riuscì con il passaggio agli pneumatici Bridgestone. Ho lottato con Lorenzo, Stoner e Pedrosa, vincendo gli ultimi due titoli. Ecco, questi sono stati i passaggi-chiave della mia carriera”.

Il Mondiale del 2008 è stato speciale per Valentino Rossi per il duello con Casey Stoner: “di solito, dopo due anni senza grandi vittorie, la carriera di alto livello è finita. Ma passando alle gomme Bridgestone sono tornato al top. Ho lottato con Lorenzo, Stoner e Pedrosa e sono riuscito a vincere altri due campionati”.