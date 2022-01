Kelly Piquet elegante anche al mare, Verstappen sportivo: Max si gode le vacanze da campione del mondo a Miami [FOTO]

SportFair

E’ passato quasi un mese dalla vittoria di Max Verstappen del suo primo titolo Mondiale di F1. L’olandese ha trionfato ad Abu Dhabi dopo un finale thriller, superando Hamilton all’ultimo giro dopo l’ingresso in pista della safety car, prendendosi così la vittoria del titolo iridato.

Dopo le fatiche di stagione, dunque, è arrivato il momento del neo campione del mondo di godersi un po’ di meritato relax: Verstappen è quindi volato a Miami, dove sta trascorrendo le sue vacanze con la compagna Kelly Piquet e la figlia (avuta dalla relazione con Kvyat).

Il 24 enne e la fidanzata, di quasi 10 anni più grande di lui, sono stati paparazzati mentre passeggiavano lungo la spiaggia e si tuffavano in mare per una nuotata. La bella Kelly con un costume nero intero elegante e raffinato, Max con un look più casual: il pilota della Red Bull indossava una t-shirt bianca, pantaloncini fantasia e un berretto.

I due si godono gli ultimi momenti di relax prima di tornare a lavorare per la nuova stagione, che inizierà a fine marzo in Bahrain.