Una prodezza di Petagna regala tre punti al Napoli, l’Atalanta gioca a tennis contro l’Udinese

Il Napoli continua la corsa verso le zone altissime della classifica. Emergenza per Luciano Spalletti nella gara della 21esima giornata del campionato di Serie A contro la Sampdoria, si è registrata la positività al Covid anche di Zielinski. Nel primo tempo da registrare anche l’infortunio di Insigne: è stata una settimana particolare per l’attaccante con l’ufficialità del suo passaggio al Toronto per i prossimi 5 anni, al 30′ è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Nel primo tempo un gol annullato per fuorigioco a Juan Jesus, poi la magia di Petagna: gol in semi-rovesciata per l’ex Atalanta che ha sbloccato il risultato. Nel finale il risultato non cambia, finisce 1-0. Il Napoli sale a 43 punti.

Udinese-Atalanta

Dominio dell’Atalanta in trasferta contro l’Udinese, ma la partita è stata nettamente condizionata dalle tantissime assenze dei padroni di casa. La gara è in archivio già nel primo tempo con i gol di Pasalic, Muriel e Malinovskyi, l’Udinese prova a rientrare in partita con Molina ma è ancora Muriel a chiudere definitivamente i conti. Finisce 2-6 con i gol finali di Beto, Maehle e Pessina. La squadra di Gasperini sale a 41 punti.